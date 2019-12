Päris hull lugu: tarneraskusi on juba ligemale 300 ravimiga!

Maaleht kirjutas 28. novembril, et podagrahaiged on hädas, sest neile vajalik ravim – allopurinool – on apteekides otsas ja asendusrohi tollest kolm korda kallim. Ravimiameti selgitusel on rohupuuduse põhjuseks tootja tarneraskused ning et taolised tarneaugud on aasta-aastalt kasvav ja laienev probleem. Sellega puutuvad kokku paljude teistegi haiguste põdejad.

Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu tegevjuhi Teet Torgo sõnul ei ole ravimite tarneraskused põhjustatud hulgimüüjate ega ka apteekide poolt. Samuti ei ole tegu ainuüksi Eestit puudutava probleemiga.

„Küsimus ravimite kättesaadavusest on tegelikult kogu maailmas üha aktuaalsem ja sellele ei ole lihtsat ühest lahendust,” tõdes Torgo.

Nii otsivad ravimite hulgimüüjad üle Euroopa pingsalt vastust küsimusele, kuidas lahendada ravimite kättesaadavuse probleemi. Ühte kiiret ja konkreetset retsepti pole mitte ühelgi riigil ja seda põhjusel, et tarneaugud saavad enamasti alguse ravimi tootmisest, teinekord varemgi.

„Kui näiteks ravimi tootmiseks vajalikku lähteainet ei ole globaalselt saada, siis olemegi hädas – meie kõik ja seda mitte ainult Eestis,“ selgitas Torgo.

Tarneraskustes olevate ravimite kohta infot leiab ravimiameti avalikust ravimiregistrist.

„Hetkel kuulub ravimitootjate poolt teavitatud tarneraskuste nimistusse kokku 295 raviminimetust, igaüks neist võib olla patsiendi jaoks probleem,” märkis Torgo.