Perearst Karmen Joller: ka üks tuberkuloosi haigestunud laps on liiga palju

“Tuberkuloosi osas tuleb meil kogu aeg arvestada, et meie naaber on Venemaa, kus esineb tuberkuloosi selgelt rohkem kui Eestis, ja Venemaa on Eesti elanike välisreiside sihtkoht number üks. Kolmandik tuberkuloosihaigetest on seal nakatunud multiresistentse bakteriga, see tähendab, et neid on väga keeruline ravida,” selgitab perearst dr Piret Rospu ning lisab, et Eestiski põeb iga viies tuberkuloosihaige just multiresistentset vormi. Vaktsineerimine aga aitab muu hulgas vähendada nakatumist ka multiresistentsete ja nn ekstreemselt resistentsete tuberkuloosibakteritega.

Eraldi probleem on Rospu sõnul tuberkuloos koos HIVga. “Selle kompoti puhul on arstid probleemi ees, millises järjekorras neid haigusi ravima hakata ja kuidas patsientide organism kõiki ravimeid üldse välja kannatab.”

Hoolimata vaktsineerimistega kaasnevate tõsiste kõrvaltoimete esinemisest, rõhutab Karmen Joller, et meie ravimiamet on efektiivne ja aus ega varja kellegi eest mingit infot – kõrvaltoimete raport avaldatakse igal aastal ning see on ameti kodulehel kõigile kättesaadav. Samuti on ausad arstid, kes kõrvaltoimetest teatavad.

Terviseametile esitatud aruannete kohaselt vaktsineeriti 2018. aastal tuberkuloosivaktsiiniga 13 306 last.

Ravimiametile edastati mullu 11 teadet ravimi (sh vaktsiini) kõrvaltoimete kohta, mille puhul selgus, et seos ravimi võtmise ja inimese surma vahel on võimalik.

Vaktsiini võimalikust kõrvaltoimest teatati 114 korral, neist 20 olid tõsised juhud. Kokku laekus ravimiametile 2018. aastal 512 kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati 1275 võimalikku kõrvaltoimet.