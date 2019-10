Perearst: viirushaigustele saab ennetamisega vastu küll

Immuunsüsteemi korrashoiul on oluline koht ka antioksüdantidel ehk C-vitamiinil, seleenil ja tsingil. Just immuunsüsteemi efektiivsusest sõltubki, kas, kui raskelt ja kui pikalt me külmetusperioodil haiged oleme. Seetõttu peaks külmetuste ja viiruste eemale hoidmiseks kandma hoolt, et seleenitase organismis oleks piisav. Paraku kipub see eestlastel jääma alla normi.

Aastatel 2006–2008 Eestis korraldatud uuringust selgus, et siinsete elanike keskmine seleenitase vereseerumis on 65,2 µg/l, kuid soovituslik norm on 80–120 µg/l. Meeste ja naiste seleenitaseme vahel erinevusi ei olnud, kuid hädavajaliku mineraalaine tase hakkas sihtrühma hulgas langema pärast 70. eluaastat. Parimateks seleeniallikateks on parapähkel, maks, kalad, mereannid, päevalilleseemned ja liha.

Sagedased külmetamised, krooniline väsimus, kuid ka haavade aeglane paranemine võivad vihjata tsingipuudusele. Parimateks tsingiallikateks on maks, liha, kamajahu, seemned, pähklid, juust, leib, kaunviljad, mereannid (krabid, räim), täisteratooted ja munad.

Toitumisteadlased kinnitavad, et mitmekülgse menüü abil saab igaüks piisava koguse mineraalaineid probleemideta kätte. Kui toidulisandid siiski appi võetakse, tuleb kindlasti kinni pidada soovitatud päevaannustest. Ületarbimine on alati ohtlik.

Allikad: sydameapteek.ee, elukiri.ee, pharmanord.ee

Terviseamet soovitab viirusnakkuste põdejatel Koju jääda ja ennast terveks ravida, kuna haigestunu võib teisi nakatada kuni seitse päeva. Haigena tööl käimine kurnab ka organismi; köhides ja aevastades tuleks nina ja suu salvrätiga katta, vältida silmade puudutamist, pesta tihti käsi. Terviseamet soovitab nakatumisest hoidumiseks vältida rahvarohkeid kohti või kogunemisi, pesta tihti käsi, haigega lähikontaktis olles katta nina ja suu marlimaskiga. Allikas: Terviseamet