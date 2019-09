Põiepõletikku ei tasu hakata ise suvaliste tablettidega ravima

Kadri Penjam RUS 1

Põiepõletik kimbutab sagedamini naisi, põhjustades ägedat valu alakõhus. Shutterstock

Põiepõletikku esineb naistel umbes viis korda sagedamini kui meestel. Seda põhjusel, et naistel on kuseteede pikkus põieni mitu korda lühem kui meestel ning nõnda on mikroobide sattumine põide ka tõenäolisem.