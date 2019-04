Puukentsefaliidi vastu saab vaktsineerida ka apteegis

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Timo Danilov avaldas lootust, et apteegis vaktsineerimise võimalus aitab kaasa puukentsefaliiti haigestumise ennetusele ja vähendamisele ja selle tüsistusi ning tõsta elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest.

„Apteegiruumides korraldatav vaktsineerimine annab inimestele traditsiooniliste vaktsineerimiskohtade kõrval hea lisavõimaluse enda ja oma lähedaste tervise kaitsmiseks,“ rääkis Danilov. „Sügisel, kui inimesed said esmakordselt kasutada võimalust saada gripi vastu kaitsesüst apteegis, tõstis enamik apteegikülastajatest esile apteegis vaktsineerimise mugavust ja head kättesaadavust. Apteegid asuvad kergesti ligipääsetavates kohtades, kus inimesed on harjunud käima. See muudab vaktsineerimise inimeste jaoks kindlasti lihtsamaks.“

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) määratluse kohaselt asub Eesti piirkonnas, kus tuleks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kogu elanikkond. Eestit on puukentsefaliidi endeemilise piirkonnana lisaks WHO-le ja Eesti Terviseametile nimetanud ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), rõhutades, et leebuvate ilmastikutingimuste tõttu on puukide arvukus järsult suurenemas kogu Euroopas.

Eestis on puukentsefaliidi vastu vaktsineeritus väga madal. Aastas vaktsineeritakse esimest korda 1,2 protsenti ja tehakse korduvvaktsiin 1,3 protsendile rahvastikust. Puukentsefaliidivastaseid süste tehakse skeemi järgi: esimesed kaks ühe- kuni kolmekuulise vaheajaga, kolmas 9-12 kuud hiljem. Pärast seda tuleb esimene kordussüst teha kolme aasta möödudes, järgmised viieaastase intervalliga.