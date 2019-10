Rinnavähi avastamiseni viinud turismiatraktsioon muutus omaette vaatamisväärsuseks

Bal Gill (41) külastas Camera Obscura nime kandvat meelelahutuskeskust kevadel ning pani tähele, et pilt, mille soojuskaamera teistest inimestest tegi, erines tema omast — kui teistest jäid peale näod ja ka lehvitavad käed, siis Bal Gill märkas enda keha vasakul poolel helendavat kohta.

Kollane kolmnurkne laiguke pälviski tähelepanu. Bal Gill//www.camera-obscura.co.uk

Algul arvas ta, et see on süda, kuid imestas, et kaamera seda kellelgi teisel ei näidanud.

Igaks juhuks pildistas ta ekraanil nähtut telefoniga. Kodus internetist soojuskaamera kohta uurides sai ta teada, et sellisel moel on tehtud ka onkoloogilisi uuringuid. Naine oli küll käinud aasta algul mammograafilises uuringus, mis näitas, et kõik on korras, kuid pani siiski arstiaja kinni. Otsus oli õige — läbivaatuse käigus leiti varases staadiumis rinnavähk ning alustati raviga.

Camera Obscura tegevjuht Andrew Johnson ütles, et neil polnud aimugi, et nende soojuskaamera võib midagi niivõrd elu muutvat näidata ning märkis, et neil on äärmiselt hea meel, et külastaja erinevust märkas ja tegutsema asus.

„Soovime, et ta paraneks ning loodame kogu peret edaspidi taas kohata,“ sõnas Johnson.

Ryanairi soodsate otselendude tõttu Tallinnast Edinburghi liigub seal praegu üksjagu Eestist tulnud huvilisi ja et Camera Obscura asub ühel turistide meelistänaval, panid nemadki sinna tekkinud järjekorda tähele.