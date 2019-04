Sääse- ja puugitõrjevahend võib ka inimesele ohtlik olla

Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Kaja Ilmarineni sõnul tuleb sääse- ja puugitõrjevahendit valides veenduda, et tootel on terviseameti väljastatud registreerimistunnistuse või loa number.

Loa number annab kasutajale info, et selle toote ohutus ja tõhusus on katseliselt tõestatud. Selliste toodete eestikeelsed omaduste kokkuvõtted on kättesaadavad Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt, toodet puudutava teabe leidmiseks tuleb selle nimi sisestada veebilehe parempoolsesse otsingumootorisse.

Samuti tasub Ilmarineni sõnul meeles pidada, et lastele mõeldud tooted ei pruugi täiskasvanutel toimida ning et inimestele mõeldud tooteid ei sobi lemmikloomadele.

Loomadele on mõeldud spetsiaalsed tõrjevahendid ja –tooted, mille etiketil peab samuti olema terviseameti või ravimiameti väljastatud number. Levinum väärinfo sääse- ja puugitõrjevahendite kohta on, et looduslikku päritolu tooted on ohutumad või lausa ohutud võrreldes sünteetilisi aineid sisaldavate toodetega – ka loodusliku tootena müüdav tõrjevahend võib sisaldada sünteetilisi komponente.

Enamik sääse- ja puugitõrjevahendeid on nahale kantavad ja seetõttu tohivad need peale toimeainete sisaldada üksnes kosmeetikatoodetes lubatud aineid. Ka looduslikku päritolu eeterlikud õlid on puhtal kujul ülitundlikkust tekitava toimega ning need on loetletud märgistusel.

Haigusi levitavad Eestis peamiselt puugid, kandes nii puukborrelioosi kui puukentsefaliiti. Kui püsivaid kesknärvisüsteemi häireid põhjustada võiva ravimatu entsefaliidi vastu saab ja peaks vaktsineerima, siis borrelioosi ennetamiseks tuleb kokkupuudet puukidega vältida.