Seened võivad kõhu lahti teha ja närvisüsteemi kahjustada. Aga ka tappa

Aive Mõttus aive.mottus@maaleht.ee RUS

Koju viia ja süüa tohib ainult neid, seeni mida kindlalt tuntakse. Siit paistavad näiteks tavavahelikud, mis tuleks metsa tagasi visata. Raivo Tasso

Kõige olulisem ja lihtsam tõde on see, et süüa tohib ainult selliseid seeni, mida kindlasti tunnete.