Tark inimene vaktsineerib, rumal põeb ja levitab nakkust

Sageli arvatakse ekslikult, et vaktsineerimise asemel võib haiguse ju ka läbi põdeda – tulemus on sama. Paraku on kulgevad vaktsiinvälditavad nakkushaigused raskelt ja tekitavad sageli tüsistusi ning neil on olemas ka kaugeleulatuv mõju. Leetrid näiteks panevad inimese immuunsüsteemile põntsu kuni kolmeks aastaks.

„Kõik vaktsiinvälditavad nakkushaigused on potentsiaalselt ohtlikud. Igaüks neist võib kulgeda väga raskelt ning lõppeda surmaga,” rõhutab nakkushaigustega hästi kursis olev ja oma igapäevatöös nende tagajärgedega kokku puutuv terviseameti epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova.