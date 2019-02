Tervisetoimetaja selgitab: mis on veredoping ja kuidas seda manustatakse?

Mis on veredoping? Veredopingu eesmärgiks on suurendada hapnikku kandvate punaste vereliblede hulka selleks, et parandada organismi vastupidavust. Eelkõige lõikavad sellest kasu kestvusalade sportlased, teiste hulgas ka murdmaasuusatajad.

Veredopingu meetodeid on mitmeid: kehaomase aine erütropetiini (EPO) süstimine, sünteetiliste hapnikku kandvate kemikaalide manustamine ning vereülekanne. Kõik need meetodid on Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) poolt keelatud.

Erütropetiini toodab inimorganism ka loomulikult, selle neerudest vabaneva hormooni toimel väljuvad punased verelibled ehk erütrotsüüdid luuüdist vereringesse. Aine juurdesüstimisega soovitakse nende väljumist ergutada, et veres oleks rohkem hapnikku kandvaid rakke, paraneks lihaste hapnikuga varustatus ning organism seeläbi koormusele pikemalt vastu peaks.

Lihaste maksimaalne jõud sellise protsessi tulemusel ei suurene, küll aga pikeneb lihaskiudude töötamise kestus.

Erütropetiinil on organismis aga teisigi bioloogilisi ülesandeid. Näiteks mõjutab see aju käitumist olukorras, kui on tekkinud mingite neoronite kahjustus, ka haavade paranemisel on sellel oluline osa.

Vereülekande käigus manustatakse sportlase veeni tema enda või kellegi teise verd või ka ainult üht verekomponenti - punaliblesid ehk erütrotsüüte. Sageli kasutatakse just sportlase enda verd, mis on varem võetud, konserveeritud ja kuni kasutamiseni hoiustatud (külmutatud). Efekti saavutamiseks tuleb see vaid õigel ajal sportlase organismi tagasi kanda.