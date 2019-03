“Kindlasti toonitan veel kord, et veenilaiendeid ei ole võimalik ära määrida ega tablettraviga kaotada. Küll aga on võimalik õppida nendega elama. Keda aga veenilaiendid tõesti häirivad ning kes on valmis nende vastu agressiivse raviga võitlema, peaks pöörduma kirurgi poole. Lihtsalt veenilaiendeid näitama pole kirurgi vastuvõtule mõtet tulla,” tõdeb dr Palmiste.