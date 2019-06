Viiekümneaastane naine läheb nii kuumaks kätte, et mees saadab ta arsti juurde

Miks on loodus nii seadnud, et naistel ühest eluperioodist teise kulgemine nii vaevaline on? Kas mõned naised võivad selle läbi teha ka nii, et arugi ei saa?

Jah, muidugi võivad. Kõik need kaebused tulevad naissuguhormooni östrogeeni taseme langusest organismis. Inimesed on erineva tundlikkusega ja östrogeenitaseme langusele reageeritakse ka erinevalt, kuidas keegi. Kogu vaevuste kaskaad ei taba seega kaugeltki mitte igaüht. Kuumahooge esineb näiteks umbes pooltel naistel.

Mida mehed naiste üleminekueast teadma peaksid?

Mehed peaksid püüdma naisi mõista. Kui naine kodus ikka väga emotsionaalseks muutub, on sageli just mees see, kes ütleb, et kuule, mine arsti juurde. Nad lihtsalt ei suuda sellele kõigele kaasa elada.

Ja kuna üleminekueaga kaasneb tupekuivus ning naise suguiha langus, saab häiritud ka seksuaalelu. Kuigi see ei pea sugugi nii olema