Aiandusekspert: taimele annab kasvuhoo väetise lisamine istutamise ajal

„Substralil on tore stardikomplekt, mida kutsun taimede esmaabikomplektiks: NPK – lämmastik, fosfor, kaalium. Stardiväetisel on need kolm komponenti sees,” selgitas Eneli Käger. Fosfor aitab taimel moodustada viljad ja juurdumise, lämmastik annab kasvuhoo ja kaaliumist sõltub suvelillede õite värv ning tomatite õige maitse.

Kevaditi müüakse puukoolides või aianduskeskustes paljasjuurseid, ilma mullata taimi. Tavaliselt on need hekitaimed, marjapõõsad ja viljapuud. Meeles tuleb pidada, et paljasjuursed taimed tuleb enne istutusauku panemist vette panna. „Taimi ostma minnes on tark kaasa võtta tugev kilekott, kus põhjas on veidi istutusmulda. Juured tuleb kohe mulda panna, et nad ära ei kuivaks. Koju jõudes võtate ämbri ja lasete vett täis ning panete juured kohe sinna. Taimed võiksid olla vees see aeg, mis kulub istutusaugu kaevamiseks ja substraadi juurde segamiseks,” selgitas Käger. Lisades, et paljajuurseid taimi ei tohi tundideks vette ligunema jätta, sest siis võib hõlpsasti juhtuda, et liigne niiskus kahjustab taimi. „Taimejuured vajavad kasvamiseks õhku, vees ligunemisega saab hakkama ainult vesiroos. Meil ei ole mõtet lasta juuri vees mädaneda,” rääkis ta.