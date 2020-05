Sisuturundus Kasvuhoone on rohkem kui ainult taimede kasvatamise koht Vitavia esindaja Ain Paaveli sõnul on eestlaste hulgas üha populaarsemaks muutunud suveperioodil õues söögitegemine ja enam ei lepita ainult aias grillimisega. „Elustiili väljenduseks võib väga hästi olla ka kasvuhoone-klaaspaviljon, kuhu saab peale taimede istutamise ka laua ja toolid tuua. Nii saab ka jahedama või vihmase ilmaga nautida mõnusat olemist ja mis peaasi, noppida käeulatuses kasvavaid tomateid ning maitsetaimi,” kinnitas Paavel. Jaga

0

Kuula Vitavia

„Kasvuhooneid ostes kipuvad inimesed õhuakende pealt raha kokku hoidma, aga see pole kõige õigem otsus,” ütles Paavel. „Kasvuhoonel võib temperatuur üsna kiiresti 50 kraadini tõusta ja siis taimed hukkuvad.”

Ekslikult peetakse automaatselt avanevaid kasvuhooneaknaid heaolutooteks, kuid nii see kindlasti ei ole. Paaveli sõnul on meie heitlike kevad- ja suveilmade juures pea ainuvõimalik lahendus just automaatselt avanev aken, mis ei sunni aiasõpra kasvuhoone juurde valvesse.

Tema sõnul ei maksa heituda neil inimestel, kellel aeda ei ole. „Kui on olemas kas rõdu või terrass, saab sinna mugavalt kinnitada ka kasvuhoone. Isegi väiksemale rõdule on meil sobilik mudel olemas,” lisas ta.

Kasvuhoone kattematerjalide valik on Vitavia toodetel mitmekesine, rahuldades ka nõudlikuma maitsega inimeste vajadused. Samas tuleks polükarbonaadist kasvuhoonekatet paigaldades olla väga tähelepanelik, et plastist materjali ei kinnitataks kasvuhoone konstruktsioonile pahempidi. „On esinenud juhtumeid, kui nii on läinud ja UV-kaitsega külg on jäänud sissepoole. Sellisel juhul sööb päike plastmaterjali kiirelt läbi. Kindlasti tuleb ka plastmaterjali otsad kinni teipida, siis ei lähe plasti kihtide vaheline osa bakteritest ja samblast rohetama. Kui üleval on veekindel teip, siis alla tuleb paigaldada ventileeriv teip,” selgitas Paavel.

Kasvuhoonete laienenud kasutusvõimalustest räägib Vitavia tootejuht Ain Paavel. Kuidas õuehooaega pikendada, see oleneb juba mitmest nüansist, kuid kindlasti on oluline, et kasvuhoone või paviljon koos aluspinnasega oleks kinnitatud korrektselt – nii püsib tulemus aastaid. Rohkem saab teema kohta kuulda värskest podcast’ist „Kevad sinu kodus”.

Kuula saadet Delfi Taskust!