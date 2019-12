Ainult lõhe söömine ei olegi hea, teadlane soovitab süüa erinevat liiki kalu

Seetõttu on dioksiini ja dioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülide (PCB) riski hajutamiseks soovitatav tarbida rohkem väherasvast ja keskmise rasvasisaldusega kala. Teisest küljest on rasvastes kalades aga rohkem nn häid oomega-3 rasvhappeid, mida inimorganism ei ole võimeline iseseisvalt tootma. „Seepärast ongi kalade söömisel mitmekesisus eriti oluline ja mõistlik on süüa erinevaid liiki kalu, nii lahjat kui rasvast,” rõhutas ta.

„Mis puudutab võimalikku listerioosi haigestumist, siis see ei ole kindlasti põhjuseks, et kalasöömist veelgi vähendada – terve inimene saab listeeriabakteriga edukalt hakkama ja talle see kurja ei tee,” ütles Nurk. On teada, et listeeriabakter (praegusel juhul ärevust tekitanud Listeria monocytogenes) hävib toidu kuumtöötlemisel 70 kraadi juures ja see võimaldab ka kõige ettevaatlikemal inimestel riski maandada. Listeria monocytogenes on ennekõike ohtlik neile, kelle organismi immuunsus on mingil põhjusel häiritud, seetõttu peaksid toore kala söömist vältima rasedad, eakad, bioloogilist ravi saavad inimesed ja teised kellel on teadaolevalt nõrgenenud immuunsüsteem või immuunpuudulikkus (nt pahaloomuliste kasvajatega, autoimmuunhaigustega, neerupuudulikkusega, diabeediga või maksahaigustega inimesed, aga ka HI-viiruse kandjad ja alkohoolikud).