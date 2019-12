Eitava vastuse korral ei tasu äriideed maha matta

Laenule mõeldes tasub meeles pidada, et valikuid on mitu. Üks võimalus on pangandussektor, kuid on ka pankadeväline sektor, mis on spetsialiseerunud laenude andmisele. Pankadevälisesse sektorisse kuulub ka Hüpoteeklaen, kes on selles valdkonnas tegutsenud juba 2009. aastast.

Kui küsida laenu või rahastust ainult ühest kohast, võib tulla eitav vastus, või pakkumine ei vasta ootustele ja loobutakse äriidee elluviimisest. Paju räägib, et kuna võimalusi laenu saamiseks on tegelikult rohkem, siis tasub laenupakkumine küsida mitmest ettevõttest, et võrrelda, mis on soodsam, millised on hinnastamispõhimõtted ja milline laen laenuvõtjale kõige paremini sobib. Hüpoteeklaenu juures saab ühes aastas rahastust 300 ettevõtet, kes soovivad äri alustada või seda laiendada. Tegevusvaldkonnad, milleks raha küsitakse, on väga erinevad – on nii kinnisvaraarendajaid, tootmis-, kaubandus-, toitlustus- kui ka teenindusettevõtteid.

Hüpoteeklaen pakub laenu kinnisvara tagatisel ja raha kasutamise otstarve on avatud. See tähendab, et ei määrata, mida rahaga tegema peab, ent alati küsitakse, mida on plaanis laenuga ette võtta.

Kui suuremas pangas võib taotluse läbivaatamise ja vastuse saamise peale kuluda kuu aega, siis Hüpoteeklaenu eelis on, et asjaajamine on kiirem, sest nende põhitegevus on ainult laenupakkumine. „Üritame kliendile laenu vormistada ja raha väljastada juba kolme kuni viie päeva jooksul,” räägib Paju. See aga ei tähenda, et laenu saab alati iga taotleja. Taotleja tausta kontrollitakse ja laenusumma arvutatakse välja tema sissetulekute ja erinevate kohustuste põhjal. „On väga oluline, et võetav laen oleks laenuvõtjale ka jõukohane,” lisab Paju.

Teenindus nagu kodupangas

Hüpoteeklaen on nagu pank, kuid nende ainus tegevusvaldkond on pakkuda laenu kinnisvara tagatisel. Ka nende teeninduskultuur on pangale sarnane. Igale kliendile määratakse oma haldur, kes temaga algusest peale suhtleb ja koostööd teeb. Tihti on kliendil vaja midagi laenulepingus muuta, kas täiendav projekt ette võtta või kogunenud summa varem tagasi maksta. Haldur seisab hea selle eest, et iga kliendi vajadused saaksid rahuldatud. Klientide mugavaks teenindamiseks on kontorid neljas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas.

Laenu taotlemisel aitab nõustaja kliendil eelarvet analüüsida ning sisse- ja väljaminekute põhjal arvutada, kas võetav laen oleks taotlejale jõukohane. Hinnastamine on Hüpoteeklaenus tehtud võimalikult lihtsaks. Intressimäär arvutatakse laenujäägilt. Kui laenu vähendatakse, arvutatakse intressimäär uuelt jäägilt.

Mida pidada silmas laenu taotlemisel?

Turul on mitmeid laenuandjaid, kuid kuidas leida nende hulgast endale sobivaim pakkuja? Tihti võib juhtuda, et klient meelitatakse hea intressinumbriga kohale, aga sellele järgnevad varjatud tasud ja tegelik laenukulu osutub palju suuremaks. Kuidas varjatud kulusid märgata?

Toomas Paju annab nõu, et enne laenu võtmist on kasulik põhjalikult tutvuda kõikvõimalike kuludega, mis laenuvõtmisega kaasnevad. Laenuvõtmise kulu ei ole tihtipeale ainult intressimäär ja lepingutasu. Tuleb vaadata ka tegelikku kuumakset ja graafikutüüpi, et saada aru, kas laen iga kuumaksega väheneb ja kui väheneb, siis kui palju.

Lisateenused võivad olla ka kuuhooldustasu või kontohooldustasu, mis algul silma ei torka. Hüpoteeklaenus selliseid lisakulusid ei ole. Ent igal laenul, mis kinnisvara tagatisel võetakse, on ka möödapääsmatud kulud: notaritasu ja riigilõiv, mis on riigi tasemel paika pandud ning iga notari juures ühesugused.

Ka peab laenu tagatiseks olev kinnisvara olema kindlustatud. Kindlustuse võib klient valida enda valitud kindlustusseltsis.

Enne laenulepingu sõlmimist tasub kindlaks teha, mis saab siis, kui tekivad hilinemised kuumaksetega või püsivad probleemid maksmisega. Või vastupidine olukord, kus äri õnnestub nii hästi, et on võimalik laen kas osaliselt või täielikult ennetähtaegselt tagastada. Siis võib tihti juhtuda, et laenu maksad tagasi, aga intresse peab ikka maksma lepinguperioodi lõpuni.

Hüpoteeklaenus on teenustasud kliendile võimalikult läbipaistvaks ja lihtsaks tehtud. „Rahulolev klient on palju parem kui ükskõik milline reklaam. Kui klient soovitab meid oma tuttavatele, tekib meile juurde rohkem rahulolevaid kliente,” sõnab Hüpoteeklaenu juhatuse liige Toomas Paju.

