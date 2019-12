Neli aastat, 20 põlengut: leekidesse lahvatavad külmkapid põhjustavad Eestis ränki õnnetusi

“Tuli lõi laiali, nagu oleks plahvatanud,” kirjeldas Pae Farmerite juhatuse liige Ülo Flaur. “Plast ilmselt võttis tuld.” Tekkinud kuumus oli kõrge ja plast põles nii ägedalt, et kahjustada said isegi hoone konstruktsioonid. See oli üks viimase nelja ja poole aasta 20 tulekahjust, mille põhjustajaks külmik.