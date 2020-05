Priidu Pärna: Rail Balticu trass neelab maatükke, uusi maid vastu andmata

Maalehe poole on pöördunud mitmed murelikud maaomanikud. Nii teatab üks Maalehe lugeja, et Rail Balticu loodav viadukt kulgeb läbi tema kinnistu. Kohtumistel lubati, et vajadusel saab riigile vajamineva maatüki vahetada teise vastu.

“Nüüd pole maadevahetusest juttugi, sain teatise maa osalise omastamise kohta ja kiirelt nõuti ka vastust,” teatab lugeja. Inimesed arvavad, et maa-amet ei püüa enam üldse maadevahetusega tegelda, neile on sobivam, kui saab lihtsamalt, survestades maaomanikku.

Nii ongi mitme kinnistu omanikud mures, et neilt võetakse maatükid käest, ehkki algselt lubati, et üks maatükk vahetatakse teise samaväärse vastu. Küsitakse, mida peaks maaomanik jälgima, et petta ei saaks. Kes maksab kinni mõõdistamisega seotud kulud?