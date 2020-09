“Maainimesel on rohkem võimalusi kriisiolukorras elus püsimiseks, alates kaevust ja ahiküttest,” selgitab Harry Sepp, nii Eesti kui ka Rootsi tuntud ellujäämisspetsialist. Tema sõnul peab igaüks olema valmis kõrvalise abita hakkama saama nädala niisugustes oludes, kus puuduvad nii elekter kui ka vesi ja küte ning napib toiduaineid.

Maaleht suhtles 70aastase legendaarse ellujäämisõpetajaga taustal, mil on valminud siseministeeriumi värske ellujäämiõpetus kriisiolukordadeks. Arvestades, et tegu on eelkõige veebipõhise 70-leheküljelise materjaliga, on Harry Sepa õpetused tõhusaks abiks, et välja tuua ellujäämisoskuste kontsentraat. Seda eriti linnas, kus kriisiprobleemid võivad olla suuremad kui maal.