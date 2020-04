Sel aastal on kliima soojenemise tasuta prooviperiood Eesti jõgedel

Kliima soojenemine, mis kõige suuremal määral toimub talvekuudel, toob endaga kaasa Eesti siseveekogude hüdroloogilise režiimi olulise muutumise. Kuna talved hakkavad olema ebapüsivad, siis jõgede talvine äravool praegusega võrreldes suureneb märgatavalt. Kevadine suurvesi jääb väiksemaks ja nihkub varasemale ajale, kui üldse on võimalik suurveeperioodi eristada. Suures plaanis nihkub Eesti klimaatiliselt ja veeolude muutuste järgi mitte lõuna poole, vaid läände – piirkonda, mis hõlmab Põhja-Saksamaad, Taanit, Madalmaid, Belgiat.

Tänavune kevad on meie jõgedel kliimamuutuse mõju kinnituseks, ehk siis me oleme asunud teele Brüsseli suunas, mis on looduslikult vääramatu jõuga ära määratud.

Tavaliselt vaadeldakse kliimamuutuste mõju veeoludele ainult negatiivsest küljest, kuid tegelikult võib sellega Eesti tingimustes esineda hoopis rohkem soodsaid tagajärgi.