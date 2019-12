Vanarahvatarkus ei taha ilma ennustamisel enam kehtida. Miks?

Ilmastiku- ja loodusvaatlejana olen tähele pannud aastaaegade nihkumist, ka vanarahvatarkused ei taha ilma ennustamisel enam kehtida. Suured kliimamuutused on pannud teadlasi juurdlema põhjuste üle ja otsima lahendusi. Olen lugenud arvukalt artikleid sel teemal ning nende põhjal on mul tekkinud eriarvamusi kliima muutumise ja inimese rolli kohta selle juures.

Meie keelepruuki on lisandunud kliimaneutraalsuse mõiste. Huvitav, mis see ikkagi on?