Soome ääretus metsas elab täitmatu isuga koletis. Kunagi oleks seda kutsutud tselluloosivabrikuks. Kuid pärast 1,2 miljonit eurot maksnud ümberehitust on see tuntud kui biotoodete tehas.

Kesk-Soomes Äänekoski linna lähedal laiuv tehas tarbib aastas 6,5 miljonit tihumeetrit puitu.

Tehase omaniku Metsä Groupi sihiks on kasutada parimal moel ära puu iga osa, et võtta selle väärtusest maksimum ja kui võimalik, vältida süsiniku vabanemist. Selleks on ettevõte tulnud välja mitme uue ideega.