Tänavu jaanuaris ootamatult surnud Andres Rjabovi asemel turu tegevjuhi kohal jätkav Sander Hage räägib intervjuus lahti, miks samuti Astri Grupile kuuluv Keskturg näeb endiselt rääbakas välja ning miks seal esialgu muutusi pole ning kuidas kontrollitakse Balti jaama turul kauplejaid.

Üks Keskturu müüja tunnistas omavahelises vestluses, et tal pole võimalik midagi müüa, kui sinna pole kirjutatud juurde, et tegu on Eesti kaubaga. Balti jaama turu kohta on üks sage käija öelnud, et siit ei ole võimalik leida Poola ega Kreeka maasikaid, ainult kodumaised marjad. Kuidas see võimalik on?

Seda me näeme turul tõesti, et kodumaine hooajaline kaup müüb kõige paremini ja seepärast võetakse seda ka kõige rohkem sisse. Turukauba risk ja samas pluss on see, et siin ei saa tekitada suuri varusid. Kõik, mida müüakse, peab olema värske ja klient peab saama seda kvaliteeti usaldada.