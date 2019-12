Elu maakoguduses: kirik peab püsima, jutlustada võib ka inglitele

Alustuseks on üllatus.

Valga praostkonna värske diakonikandidaat surgib suure võtmega lukuauku, mis avaldab mõningast vastupanu. Uks ei avane. Ta surgib veel ja piilub lukuaugust sisse.

“Seal on keegi sees!”

See on huvitav. Vähemalt kahel hiljutisel korral on Hargla kirikus teenistus peetud tühjale saalile ja tühi peaks olema ta ka nüüd. (See üks inimene, kes pidi tulema, andis teada, et tuleb siiski järgmisel korral.)

“Ja seal on neid inimesi isegi rohkem!”