Maalehe peatoimetajaks saab Hindrek Riikoja

„Hindrek on ajakirjanik, kelle senine karjäär on justkui olnud ettevalmistus Maalehe peatoimetaja ametiks. Ta on töötanud mitmes väljaandes, viimasena KUKU raadios, lisaks kunagi ka põllumajandusministeeriumis, kus veedetud aastad on kindlasti ta edasises töös vajalikud," ütles Ekspress Meedia juhatuse liige Urmo Soonvald.

"Hindrek on informeeritud ajakirjanik ja kogenud peatoimetaja, kes on osanud alati moodustada meeskonna, kellega koos teha head ja nutikat ajakirjandust. Ta teab, et Maaleht, nagu kõik väljaanded, on vastamisi mitmete väljakutsetega – eelkõige tuleb täpselt tundma õppida, mida ootavad senised ja ka uued tellijad, seejärel peab hoidma ja leidma nii digi- kui paberlehele uusi lugejaid. Ajakirjanduslik tööpõld on Hindrekul kahtlemata lai, kuid kolleegid nii Maalehes kui Ekspress Meedias on ta kõrval, et aidata ning toetada. Hea ajakirjandus, tasakaalukus ja kõikide tänapäevaste ajakirjandusplatvormide kasutamine on Maalehe jätkuva edu saladus," lisas Soonvald.