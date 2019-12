Metsast saab tulu ka puid maha võtmata – chaga’t ehk musta pässikut kasvatades

“Meie peres on seda eliksiiri pikalt valmistatud,” rääkis Chaga OÜ tegevjuht Siim Kabrits saja aasta vanusest retseptist, mille alusel hakkas nende firma viis aastat tagasi chaga-eliksiiri tegema. Kabrits on juba lapsest saadik näinud, kuidas ravimtaimed on aidanud. See on andnud talle usku ja kindlust, et esivanemate tarkus väärib taasavastamist.

Must pässik on üks suurema bioaktiivsete ainete sisaldusega seeni maailmas – neid on seal rohkem kui 200. Seda on rahvameditsiinis aastasadu kasutatud mitmesuguste haiguste ennetamiseks ja raviks.