Noorte kliimastreikide vedaja, Tallinna reaalkooli 11. klassi õppur teatab, et ta ei soovi viiekümneaastaselt elada maailmas, mida laastavad enneolematud maastikupõlengud, üleujutused, põuad, sõjad joogivee pärast, põgeniketulvad... Kas see on ka võimalik, ta kahtleb, sest ka Eesti valitsus nagu paljud teised pole teinud kliimakatastroofi vältimiseks midagi olulist.

Mida siis taotlevad noored kliimastreikijad ja kas nad on liialt vähe radikaalsed või mitte? Fakt on igatahes, et 15. märtsiks on kavandamisel aegade suurim noorte kliimastreik Eestis.