Oleg Grossi selja taga on Lääne-Virumaa suurimad toiduvarud, mille kohta mees on lubanud maakonna kriisikomisjonile: “Kui olukord läheb hulluks kätte, avan rahva toitmiseks oma ladude uksed!” Ta täpsustab Maalehele: “Hullus olukorras on meie ettevõtete kaup kõigile jagamiseks, pole muud valikut, kõik peame üksteist toetama!” SVEN ARBET