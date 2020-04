Pandeemia on tõmmanud kasvuhoonegaasidele pidurit, kuid see on ajutine: maailm seisab uue reostuslaine lävel

Praegu on periood, kui kogu maailmas täheldatakse olulist õhusaaste ja mõningast kasvuhoonegaaside vähenemist. See on aga ajutine ja ei paku kliimamuutuste leevendamisel märkimisväärset leevendust. Suure tõenäosusega näeme kriisi lõppedes varasemast veelgi suuremat hoolimatust keskkonnahoiu vastu, sest riigid soovivad oma majanduse võimalikult kiiresti taastada. See oleneb igast riigist endast, kas valitakse pikas vaates inimkonda tappev tee või eelistatakse arukaid võimalusi.

Kliimateadlase Timo Palo sõnul on oluline, millised saavad olema need majandusmeetmed, mida valitsused ja riigid hakkavad vastu võtma ja kuhu hakkavad investeeringud minema. “Kas lahmitakse, pigem külvatakse seda raha suurtesse ettevõtetesse ja ei jälgita ka seda, kui süsinikumahukate ettevõtmistega on tegu.”