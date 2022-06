Kuidas alustada ettevõtlusega?

Meeli Vaikjärv selgitab, et alustavad ettevõtted kipuvad müügiprognooside koostamisel olema ülioptimistlikud ning seetõttu võib kõlada see üsna vastuoluliselt, et samas on kõige suurem hirm piisava hulga klientide leidmise ees. Kindlasti on praegu mõju avaldanud ka mitmed koroonalained ning sõjaline olukord Ukrainas. Inimesed on ebakindlad, sest aeg on täis ebamäärasust ja muudatusi ning täna tehtud kliendiküsitlus ei pruugi homme enam olla vettpidav.

Eestis saab tõesti ettevõtte luua 15 minutiga. Sellel on aga oma head ja vead. Ettevõtte loomine on tehtud väga lihtsaks ja igaüks saab sellega tehniliselt hakkama, kuid ettevõtte loomine on tegelikult pikem protsess.

Kas selleks peab just ettevõtluskoolitust läbima, ka internetis on väga häid materjale, aga kindlasti tuleb ühel või teisel moel läbi mõelda ärimudel ning veenduda, et on võime ja võimalus genereerida piisavalt müügitulu. Toode võib olla väga hea, aga kui keegi ei näe sellel väärtust ning ei ole valmis raha välja käima, siis on tegu pigem muuseumieksponaadiga, mitte tootega.





Millised on esimesed kulud?

Esimesed kulud, millega alustav ettevõte arvestama peab, sõltuvad paljuski sellest, mis on ettevõtte tegevusvaldkond. Kindlasti on vaja mõelda seadmete/tööriistade peale, mida läheb tootmise või teenuse osutamise juures vaja. Võimalik, et on tarvis ka ruume remontida ja kohandada. Tekivad ühekordsed kulud – alates uksesildist kuni koristustarveteni. Mõne ärimudeli puhul aga on vajalik ainult kodukontor ja arvuti ning võibki teenuse pakkumisega alustada.

Olulisel kohal on turundustegevuste planeerimine ja sellega seonduvad kulud. Heas kooskõlas sisu, kujunduse ja toimivusega koduleht on ettevõtte üks esimesi visiitkaarte ja sageli ka müügiplatvorm.

Lisaks kodulehe loomisele tuleb arvestada ka aastase domeeni registreerimise kuluga ja igakuiste domeeni majutuse tasudega.