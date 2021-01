Kas see on uudis, et Eestis kasvatatakse talivilja? Ilmselt küll, sest alates lume maha sadamisest on ATV-de ja lumesaanide omanikud avastanud, et nii tore on mööda välju ringi tuhiseda. Tulemata selle pealegi, et tegemist on talumehe viljapõlluga.

Lii Sammler