Koormat väikseid kuuski tahad? Aga uut saagi? Pane ennast konkursile kirja!

“Võib julgelt öelda, et iga mets on oma omaniku nägu. Isegi kui üldiselt järgitakse traditsioonilisi metsamajandamise tavasid, on iga metsaomaniku puhul midagi, mis just teda ja tema metsa kõigist teistest eristab. Olgu selleks siis mõni metsaga seotud traditsioon, huvitavalt kujundatud kooslused, esile toodud pärandkultuur või põlvkondade üleselt välja kujunenud erilised paigad ja tegevused,” rääkis Eesti Erametsaliidu juhatuse liige, Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe, kes kuulub ka tänavuse konkursi hindamiskomisjoni.

Parimad praktikad

Lisaks temale hakkavad osalejate metsi üle vaatama Luua Metsanduskooli metsandusvaldkonna õpetaja Dimitri Randoja, 2021. aasta parim metsamajandaja Gunnar Lepasaar ning Erametsakeskuse kontrolliüksuse spetsialist ja metsakonsulent Veljo Kütt.

Metsamajandajate konkursi kaaskorraldaja SA Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu tõstab konkursi juures esile võimalust tutvuda erametsade parimate majandamispraktikatega. “Ootame ka sel aastal konkursile osalejaid kõikjalt Eestist, see annab võimaluse näha nii looduse kujundatud erinevaid kooslusi kui ka omaniku heaperemeheliku käe all kujundatud metsi ning häid tavasid,” rääkis Reinapu.

Metsaomanikke on väga erinevaid alates suurfirmadest kuni nendeni, kel maamaja ümber hektar või paar. „Konkursile on oodatud kõik metsaomanikud, kes oma metsa heaperemehelikult majandavad,” julgustab kogu pere metsapäeva ja metsamajandajate konkursi projektijuht Kertu Kekk-Reinhold. „Ainuke tingimus on metsaomanikuks olemine või oma peremetsade majandamine. Muid kriteeriume me osalejatele seadnud ei ole, sest soovime näidata just metsaomanike mitmekesisust ning erinevaid valikuid, mida oma metsas tehakse.”

Eesti Erametsaliit on metsamajandajate konkurssi korraldanud juba 1994. aastast. Nende aastate jooksul on oma tegevusi tutvustanud mitusada metsaomanikku. Tegu on Eestis ainukese metsaomanikele suunatud konkursiga.