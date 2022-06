Otepää pagulaspesa peab laiali lendama

Natali kolm alaealist last on temaga Otepääl, üks jäi Ukrainasse, sest tal ei olnud reisimiseks kehtivat passi. Ema süda on kahe riigi vahel ribadeks...

Kui esimene vastutulija Otepää linnas pole sõjapõgenik Ukrainast, siis teine-kolmas ikka on, varuks lugu pommitamisest või lahkumisest kodust Sjevjerodonetskist, Mariupolist... Iga kõneleja hakkab varem või hiljem nutma. Nii nähtav on sõda selles 2000 elanikuga Lõuna-Eesti väikelinnas.

“Mina ütlen, et riigi poolt on kuritegu – ma rõhutan, kuritegu – vedada nii väiksesse omavalitsusse nii palju [sõjapõgenikke] kokku. See on hoolimatu suhtumine!” pahandab vallavanem Jaanus Barkala.