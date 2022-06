Kliimamuutus puksib kuused Eestist välja

Kasekeste emapuud on Siimon oma silmaga Eesti metsadest pookimiseks välja valinud. Nad on olnud sihvakad, sirged ja mitte liiga oksi täis. Tõelised hiiglased. Nn plusspuud. Oleks hea, kui järglased oleks samasugused. See on võimalik, ent metsa ei viida kloone, vaid nende järglased. Kuna kasekeste „isad” pole teada, ei tea ka kunagi, mis jändrik võib lõpuks välja tulla. Peab ootama 15 aastat ning alles siis saab valida noortest kaskedest kõige ilusamad. Need, kellel domineerivad võimsa emapuu geenid.