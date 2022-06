Viisil, kuidas me praegu toitu toodame, on kõigi nende inimeste ära toitmine väga keeruline, nendib Lahtvee. Praegu saame valku, milleta ükski inimene toime ei tule, peamiselt loomadelt. Loomakasvatusega on seotud koguni 77% maailma põllumajanduslikust maast, loomadelt ja loomadest saadud toidu energiaväärtus moodustab aga vaid 20% ja valgusisaldus 37% kogu meie toidust, toob ta esile.