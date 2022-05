„Info hukkunud veiste kohta Loonalaiul saabus nädala lõpus. Amet alustas juhtunu tagamaade väljaselgitamiseks uurimist. Oluline on teada saada veiste hukkumise põhjus,“ kirjeldas Kalda ameti edasisi tegevusi. Lubamatu on tegu, mis põhjustab looma hukkumise või jätab ta abitusse seisundisse, sellisel juhul on oluline koostöö prokuratuuriga.