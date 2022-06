Optometrist: ka seeniorite silmad vajavad päikese eest kaitset!

Vanemas eas kiputakse arvama, et päikeseprille pole vaja, kuid optometristi sõnul on olukord just vastupidine ehk vanemas eas inimestel on samuti oluline enda silmi hoolega kaitsta, „20 protsenti kogu maailma katarakti ehk hallkae juhtumitest on põhjustatud just liigsest UV-kiirgusest,“ tõi Väljari esile ja selgitas, et katarakt on vanemas eas üsna sageli esinev haigus, mis põhjustab nägemise halvenemist, kuid millesse haigestumist saab silmi kaitstes vähendada.

Milliseid päikeseprille peaks vanemas eas eelistama?

Sageli kurdavad vanemad inimesed selle üle, et nad ei tea milliseid päikeseprille peaks valima, sest osadel on lähedale vaatamisega raskusi, teistel aga probleem nii lähedale kui kaugele vaatamisega ja seejuures ei soovita osta igaks olukorraks erinevaid päikeseprille. Instrumentarium Eesti optometrist soovitab sellises olukorras optilisi päikeseprille, mis on saadaval nii ühe- kui mitmevaatelistena, ehk siis mis on sobilikud kas lühi-või kaugenägelikele või presbüoopidele, kes ilma prillide abita ei näe lugeda. „Mitmevaateliste optiliste päikeseprillidega on vanemas eas mugavam, kuna saab nii lähedalt lugeda kui ka kaugele teravalt näha ja seda ühe paari päikeseprillidega,“ kinnitas Väljari, nentides, et iseäranis oluline on liikluses liigeldes enda silmanägemist korrigeerida ja samal ajal ka päikese eest kaitsta, et nägemisulatus ja -teravus oleksid piisavalt head.

Teine, mõnevõrra soodsam lahendus prillikandjatele on n-ö prillidele kinnitatav ja eemaldatav päikesekate, mis on heitlikumate ilmastikutingimuste juures väga sobilikud näiteks autojuhtidele, kuna neid saab vajadusel kiiresti pimestava päikese puhul prillidele peale panna ja sama lihtsasti ka eemaldada. Lisaks on sellised katted ka polariseeritud, mis tähendab seda, et näiteks autosõidul eemaldavad need kõik segavad peegeldused ja võimaldavad seega tee peal paremini näha.