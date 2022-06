Majandusekspert ärifoorumil: võitja on see, kes võtab pikaajalist eluasemelaenu

Aben tõi esile, et meie majanduskasvu veab IT-sektor, mis on andnud majanduskasvust 50%, samas kui põllumajandussektorist on tulnud majanduskasvu vaid alla 5% ja kasvu asemel kiputakse langema miinuspoolele. „Midagi pole teha, sel aastal on kogu Euroopa Liidu piires olnud inflatsioon kõige kiirem Eestis,“ teatas Aben. Inflatsioon Eestis läheneb juba 20 protsendile.