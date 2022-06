Kaasaegsed abivahendid aitavad muuta igapäevatoimetused lihtsamaks

“Liikumiserivajadustega inimestele ja eakatele mõeldes tasub otsida pigem selliseid abivahendeid, mis aitaksid neil igapäevaselt paremini toime tulla. Riietumiskonks, haarats, jalapesuhari ja soki jalgatõmbaja on vaid mõned näited seesugustest praktilistest abivahenditest,” räägib Sõmer. “Samas on tegemist ustavate abimeestega, mis toetavad nii vanemas eas inimest, kel pole igapäevaseid toiminguid enam nii kerge sooritada, kui ka noort, kes soovib kaasaegsete lahenduste abil aega säästa.”

Hea näide põnevatest ja kasutajate jaoks üllatavatest abivahenditest on klienditeenindaja sõnul näiteks purgiavaja, mis aitab tänu oma soontele tugevalt kinni keeratud kaanega purke hõlpsamalt avada. “Eks iga taoline lahendus on tekkinud siiski tulenevalt vastavast vajadusest – näiteks, kui tervislik seisund ei võimalda enam riietumiseks piisavalt kummardada või painduda, ei jäägi muud üle kui leida sobilik abivahend, mis selle tegevuse puhul toeks on,” kirjeldab Sõmer.

Haarats - käte talitluse ja liigesliikuvuse vähenemise korral on haarats abiks kuni 1 kg kaaluvate esemete haaramisel. Haaratsi käepide on 90-kraadise nurgaga ja lisatoega küünarvarrele.

Abistavad söögiriistad - eakamatele sobib igapäevaseks kasutamiseks kõrge servaga taldrik, kust toit ei lähe söömisel kergesti üle ääre ning mida on mugav kasutada nii abivajajal kui ka teda toitval abistajal. Samuti on võimalik leida spetsiaalseid joogitopse ja pisut raskemaid lusikaid, kahvleid ja nuge, mida on lihtne käes hoida näiteks neil, kelle käed värisevad. Nupukaks abivahendiks on ka kahe soonega purgiavaja, mis aitab vähendada kasutatavat lihasjõudu ja koormust liigestele. Kaane avamiseks lükatakse purk soonde, selle kaas lukustub ja avaneb lihtsalt purki keerates.