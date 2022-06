Linase võidukäik suvemoes

Linasest riide olulisemaid tunnuseid on selle hingavus. See on suurepärane kandmiseks kuumal suvepäeval, lubades kehal hingata ja selle kandjal tunda end värske ja kaunina. Tegelikult on linasel lausa kahetoimeline omadus: jahedas ta soojendab ja kuuma ilmaga jahutab! Mis võiks olla parem!