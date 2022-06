Raivo Trass – vana mees jõudis koju

Ometi rõhutasid ikka ja alati, et teater peab rääkima sellest, mille pärast süda valutab.

Minu süda valutab selle pärast, et sinusuguste kangete meeste surmaga kaob me eestlaste soost ja suguvõsast miski selline väärtushinnangute skaala, milleta on üha raskem ausalt elada.