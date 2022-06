SAAREVAHI PÄEVIK | Mida seal teha? Kas igav ei ole?

Omaette Keri saarel olemine hakkab kiiresti meeldima. Hoolimata sellest, et tegelikult on see maailmast äralõigatuse tunne näiline. Siin kaob laineid vahtides huvi „meretaguste asjade” vastu. Milleks muretseda, kes selle valitsuse lõpuks moodustab või kui kõrge on täna bensiini hind? Siin ja praegu ei ole niisugustel uudistel suurt tähtsust.