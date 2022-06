„Me ei saa pragusete andmete põhjal oodata, et inimesed oleksid tulevaste nakatumislainete ajal kaitstud,“ märkis Härma Tartu ülikooli ja terviseameti koroonakonverentsil. Tõenäosus uuesti nakatuda on nii neil, kes on COVIDi läbipõdenud, kui ka neil, kes on vaktsineeritud.