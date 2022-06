Väikesed maaeluhuvilised Sipsiku tarekeses

Sipsiku tareke on sel kevadel vastu võtnud nii Tõrva valla lasteaedade ja algklasside kui ka Valga lasteaia Kasekese lapsi. Õppepäevad on olnud tegusad – lähemalt on tutvutud nii vasikate, lammaste, kanade, partide ja jänestega ning Sipsiku enda juhendamisel on käed mulda pistetud – külvatud seemneid ja kartuleid.