Karm kevad pikendas viljelusvõistluse registreerimisaega

Suviviljad on ilusti võrsunud ja talve üle elanud taliviljad täies jõus. Ka rapsipõllud on oma täisõitega imetlusväärsed, nii et taas võib loota edukat saagiaastat. Viljelusvõistluse eestvedajad ootavad igatahes põnevusega, mis sünnib tänavuste ilmaolude ja põllumeeste tarkuse koostulemusel.

Selleks et osaleda, valige välja 2–3 oma parimat põldu, mille pindala on vähemalt kümme hektarit ja andke oma plaanidest teada oma piirkonna konsulentidele, müügiesindajatele või pange end võistlusele kirja eelnimetatud lingil.

Esiteks on huvitav endal teada saada, kuidas tehtud otsused on toiminud. Teiseks tasub alati kuulata spetsialiste, kes analüüsivad teie põldude agrotehnikat, tulukust, muldi ja süsiniku jalajälge. Kolmandaks on sügisel pärast saagikoristust hea kolleegidega kohtuda ja hooaega arutada. Neljandaks ootavad osavõtjaid auhinnad ja võimalusel ka tasuta õppereis. Plusse on veelgi, loodetavasti leiab igaüks oma.