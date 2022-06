SAAREVAHI PÄEVIK | Mida ma siin Keril teen ja kas mul hirmus pole?

Rahvast liigub tõesti rohkem, kõigepealt jõudis pärale soome perekond, kes broneeris eile hotellitoa. Nende saabumisega kaasnes pisut sekeldusi, väikese valearvestuse tõttu plaksatas C-terminalis katki see ots, mille külge laevad seotakse. Väike suplus paadimehele ja otsad jälle kokku sõlmitud, aga mulle hakkab tunduma, et on saabunud aeg köie välja vahetamiseks, enamuse ajast liguneb see merevees ja muutub lõpuks pudedaks.