Märka olulisi muutusi - dementsus ei ole vananemise normaalne osa vaid haigusseisund!

Vaimse võimekuse kergekujuline vähenemine on vanemas eas loomulik: nii, nagu vananeb meie keha, võib aeglustuda ka meie mälu ja mõtlemine. Kohe ei pruugi meenuda nimed, faktid, tuleb ette sõnaleidmisraskusi, me ei ole valmis kiirelt reageerima, tähelepanu võib kergemini hajuda – see kõik kuulub normaalse vananemise juurde. Tähelepanelik tuleks aga olla, kui vanemaealise inimese puhul hakkavad ilmnema muutused, mis mõjutavad oluliselt tema igapäevast iseseisvat toimetulekut. Huvi vähenemine suhtluse vastu, vähenenud kõnevõime või kõnest arusaamine, järsud meeleolumuutused, sagenenud ärevus ja rahutustunne, üldine huvi kadumine, harjumuspärase käitumise märkimisväärne muutus on ohumärkideks. Sellisel puhul tuleb kindlasti pöörduda arsti poole, kes saab hinnata, millega on tegu- dementsust ravida küll ei saa kuid mitmed haigusseisundid võivad olla dementsusele sarnaste sümptomitega ning õigeaegse ravi korral saab inimene oma elu harjumuspäraselt jätkata. Ka dementsuse diagnoosimisel on olemas toetavad teraapiad, ravimid ning on väga oluline tunda ja teada, kuidas dementsusega inimesele toeks olla.