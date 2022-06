Fred Jüssi: isegi laululindude laul jääb aina lühemaks

Loed ja kuuled neid sõnu. Kuuled Fredi häält. Ja mulle tundub, et Fred Jüssi ei ole rääkides kunagi paristanud. Tema mõtted ja kujundid on ajas mõõdetud.

Võilillevälu

Olen juba kümmekond aastat kevaditi vaadanud kollaste võilillede lokkamist oma aias. Mõttekäikude jada seoses sellega algab ilmselt aastatetagusest soovist osta murutraktor, et siis...

See masin on siiamaani ostmata. Ka muruniiduk saab iga aastaga üha vähem vatti. Põhjus lihtne: kord kasvavad kõrge rohu sees äraunustamind-lilled või nurmenukud; siis, kui võilill on läinud, hakkavad õilmitsema mitut värvi kellukesed ja võrsuma karikakrad.