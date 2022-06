SEADUSEMUUDATUS | Metsaandmed on paremini kaitstud

Värskelt jõustunud metsaseaduse muudatustega on erametsaomanikel senisest suurem õigus ise otsustada, millised andmed tema metsa kohta on avalikud. Perspektiivis peaks muudatus aitama kaasa sellele, et edaspidi vähenevad metsamaa või raieõiguse müüki survestavad telefonikõned erametsaomanikele.