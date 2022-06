ÜLEVAADE | Kas kodune päikesepatarei tasub end ära?

Päikeseelement on seadeldis, mis muundab päikeseenergia elektrienergiaks. Päikeseelemendid kokku panduna moodustavad päikesepatarei. Seda võib võrrelda tavalise patareiga. Kui ta on päikese käes, siis ta on täis, ja kui väljas on pime, siis on tühi.